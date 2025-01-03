陳佩琪發文反擊　要凌遲我們到甚麼時候？

陳佩琪PO文將出境一事來龍去脈解釋清楚，並表達不想再沈默。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北1月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲2日再遭羈押禁見，台北地方法院裁定理由包括柯文哲證稱“有安排妻子陳佩琪與子女出境躲避紛爭”。陳佩琪3日晚間PO出數張與柯文哲有關的照片，並質問若北檢認為她出境是羈押柯文哲的理由，為何8月30日還對她說“妳可以去”？



本身是小兒科醫師的陳佩琪批評，她實在搞不懂，犯罪證據已經讓北檢收集4個月了，既然證據明顯充分，起訴書也洋洋灑灑寫了幾大本，也求刑28年半了，何以還怕犯人勾串滅證？



陳佩琪最後也在文末無奈寫道，夠了，她不想再保持沉默了⋯⋯。



柯文哲過去被藍綠夾攻時，陳佩琪就經常寫臉書聲援柯文哲，用字遣詞、家庭爆料也經常讓柯文哲隔天被媒體詢問時“驚嚇”不已，但自從柯文哲去年9月5日遭北檢羈押禁見後，鮮少PO文，上一篇發文是在去年12月15日，柯文哲仍在台北看守所期間，陳佩琪寫下“很想你”。



陳佩琪臉書全文如下：



今天去北所送東西，因為媒體湧入造成室內推擠，對其他民眾造成不便，我深感抱歉。



法院把八月份我原訂出國行程與可能逃亡做連結、再依據這個合理化先生被羈押的理由，其實去年八月中開始，為了避開在門口的媒體，方便自己能準時上班，我很多晚都住外面旅館，30日一早家被搜索，我才從旅館（在台北市，非桃機旅館）趕回家，一進門，先生仍在浴室內，那天他是預定好八點出門去台大醫院簽公公的手術同意書，家裡遭搜索，只好請婆婆從新竹趕去代簽。

