中評關注：黃國昌釘孤枝初試啼聲　三大影響

黃國昌在去年12月26日羈押庭時，怒衝警方防線一度引發推擠衝突，護小草到北檢外靜坐。（中評社 資料照） 中評社台北1月5日電（記者 鄭羿菲）柯文哲請辭台灣民眾黨主席後，雖讓黃國昌代理黨魁，但2月中下旬將舉辦的民眾黨主席改選，黃國昌若沒拿出一定實力，也難坐穩這個位子。1月11日民眾黨全台大動員的“釘孤枝”集會活動，不僅是聲援再遭羈押的柯文哲，也是測試黃國昌能否接棒動員柯粉的考驗，值得觀察。



後柯文哲時代民眾黨到底何人接班，外界一直幫忙點將，人選不外乎黃國昌、民眾黨創黨元老蔡壁如、民眾黨中央委員林富男及民眾黨籍“立委”黃珊珊。但黃珊珊因仍在停權2年期間內，爭議過大；林富男未有進一步表態，甚至在柯文哲1日請辭黨主席時，自己退出代理黨主席的推舉行列，最終14名中央委員選擇黃國昌。民眾黨內較有可能的人選剩下蔡壁如與黃國昌，但蔡壁如深陷檢方多次指責的“翻供事件”，造成大量柯粉不滿，幾乎已確定出局了。



不過，即便如此，仍難確定黃國昌能夠掌穩民眾黨的舵，他仍需要實戰成績來證明自己叫得動“柯粉”，1月11日的“釘孤枝”全台動員集會就是黃國昌初試啼聲的考驗。從藍綠白政壇互動的氛圍來看，“釘孤枝”集會活動的成功與否代表了台灣政壇的三大影響。



第一、屆時若人數以萬人計，除了代表8月以來柯文哲爭議連環爆之後，民眾黨仍有動員量能，也代表黃國昌真能號令民眾黨支持者，在2月中下旬的民眾黨主席補選，才能順理成章地接掌柯文哲所創立的第三勢力。

