羅智強：賴在紅線上跳舞　仇恨升高對己有利

藍委羅智強接受中評社訪問，（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月4日電（記者 張嘉文）台“內政部”日前以違反“國籍法”為由，解除已卸任的南投縣前議員史雪燕公職，並將開鍘5名具中華人民共和國國籍里長。對此，中國國民黨籍“立委”羅智強向中評社表示，其實這個議題在法理上是站不住腳的，但為何“賴政府”仍要硬幹？第一是只要仇視和激化兩岸關係，就更能確保賴清德的政治利益；第二則是在“法理台獨”腳步上，賴又往前踏出關鍵的一步。



羅智強說，但這樣的兩岸關係走下去會愈來愈悲哀，也可以說愈來愈烏克蘭化的徵兆，也就是當兩邊仇恨不斷堆高到極致的時候，除了武力以外，幾乎就沒有其他選項了，所以真正關心台灣人民，要讓大家能安身立命的領導者，最重要的事情其實就是讓兩岸避免出現最壞的結果。



“內政部”去年底以違反“國籍法”為由，解除南投縣前議員史雪燕的公職，“內政部長”劉世芳2日再度拋出，台灣有5名里長具有中華人民共和國國籍，將發函要求按照“國籍法”辦理，未來可能面臨解職處境。



羅智強接受中評社訪問時對此表示，其實這就是“賴政府”明白的“法理台獨”作法，兩岸關係如果要用“國籍法”來規範，就變成了兩國關係，所以這作法其實就是“法理台獨”。

