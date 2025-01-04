不捨柯文哲高虹安　施淑婷盼真相水落石出

新竹市政府民政處長施淑婷。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月4日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲2日再度遭羈押禁見，同一天已退黨且遭停職的新竹市長高虹安因“立委”任內涉嫌詐領助理費案，二審官司被台灣高等法院裁定停審並聲請“釋憲”。民眾黨籍新竹市政府民政處長施淑婷接受中評社訪問表示，柯和高都因從政而先後陷入官司爭議，讓她相當不捨，希望司法應早日還兩人公道。



施淑婷，台灣中國科技大學產業經營管理系學士，從政前曾在竹科隆達電子公司擔任人力資源管理師，2022年首次代表台灣民眾黨參選新竹市第三選區議員，在3取2的藍綠白三腳督選戰中，以1065票之差落選，高虹安在同年當選新竹市長後，任命施淑婷為新竹市府第一任發言人，2023年9月改任民政處長。



施淑婷指出，1月2日真的是讓她相當難忘的一天，心情就像洗三溫暖般，先是下午傳出高虹安案被高院裁定停審並聲請“釋憲”，讓她覺得困擾高虹安許久的官司終於露出曙光，但緊接而來晚上就看到柯文哲再度被羈押禁見，讓她的心情相當複雜，也對柯和高兩人的處境感到相當心疼。



她提到，高虹安案是從2022新竹市長選舉期間所衍生出來的官司，沒想到卻一路困擾高這麼久，甚至還讓高因此被停職，讓她覺得非常不公平，現在好不容易官司出現曙光，讓她覺得高終於撐過來了，希望高很快就能沉冤得雪，儘快復職重新回歸市府團隊，還給新竹市民一個好市長。

