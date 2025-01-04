劉家榮：押柯文哲高院下旨　整個司法很糟糕

律師劉家榮。（中評社 資料照） 中評社高雄1月4日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，但柯第三次羈押庭結果逆轉，北院裁定理由中罕見提到“基於尊重審級制度”，引起外界討論。擔任民眾黨中評委的律師劉家榮接受中評社訪問指出，代表上級審有下旨意，北院變成橡皮圖章，但心有不甘，才多寫出來這一句，讓人感到整個司法很糟糕，根本走民主倒車，他認為柯文哲應該抗告，讓外界檢視高院是否標準一致，這樣高院只會難堪。



劉家榮，中興大學大學法律系法學士、中央警察大學法律學研究所碩士。2005年成立颺理法律事務所，曾擔任屏東縣律師公會理事長、民眾黨屏東縣黨部代理主委。目前為民眾黨中評委。



劉家榮表示，這代表北院跟隨高院的主張裁定收押，但也似乎代表北院認為“你們比較厲害，就照你們意思押一押”，所以把這一點的原因寫出來，不像一般只有理由與結果。而且羈押後北院的壓力比較大，因為會有結案的壓力。北檢若對起訴有信心，那就該回歸法庭攻防。



劉家榮表示，柯文哲父親已昏迷，柯很想去看父親，柯也辭黨主席了，人情義理上，實在沒有理由再羈押。加上柯文哲等四個人綁在一起押也很奇怪，反觀前台北市副市長彭振聲認罪就交保，這樣不就是做實了“押人取供”的意味？那整個司法就很糟。



劉家榮表示，令人質疑的點在於，高院如果這麼厲害，那怎不就直接裁定收押？而是又降裁呢？不禁想問高院自己開過庭閱卷沒有？高院的效率真的讓人匪夷所思、啟人疑竇，完全是因人設事。一個法官要看完相關卷宗，應該要花至少一到兩天的時間。



劉家榮表示，柯文哲第一次交保金3千萬元(新台幣)，高院連人都沒有問就直接發回北院更裁了，第二次交保再加到7千萬元以及電子腳鐐，但高院第二次發回理由讓人看了離譜至極，指稱科技發達可利用網際網路秘密通訊串控等理由，現在是E化時代，有可能不去用通訊軟體嗎？難道任何被告判決確定前都要押起來嗎？高院理由太離譜。

