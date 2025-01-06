國樂串起兩岸情　兩岸同台共演促交流

《月亮代表我的心》邀請台灣二胡演奏家黃正銘（前排左1）、琵琶演奏家林慧寬（前排左2）同台演出。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月6日電（記者 蔣繼平）經過4個月的籌備，4日順利在高雄佛光山佛陀紀念館大覺堂登場的“和韻新語～北京民族樂團新年音樂會”，除帶來祝賀新春之意，曲風也融入了“北京中軸線”意象，更用紅遍兩岸的《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》串起兩岸情，並邀請台灣演奏家同台演出，用國樂來促進兩岸文化交流。



“和韻新語～北京民族樂團新年音樂會”4日在高雄佛光山佛陀紀念館大覺堂登場，吸引1100人到場聆聽國樂之美。2015年成軍的“北京民族樂團”首度來台，帶來新年之聲、北京中軸線的聲音、兩岸經典之聲、當代之聲等四大主題，展現深厚文化底蘊與多元創新，並以寓意吉祥的音樂為新年序章增添美妙旋律。



在“兩岸經典之聲”中，特別呈現了曾流行於兩岸的經典曲目，包括《甜蜜蜜》、《小城故事》。同時安排一首《月亮代表我的心》邀請台灣二胡演奏家黃正銘、琵琶演奏家林慧寬同台演出，呈現兩岸國樂交流的精彩火花。最後3首安可曲更由全體人員上場，兩岸合作一起演奏，圓滿落幕。



“北京民族樂團”這次共來了18名團員，演出編制最高為16人，都是20歲到30歲的年輕精銳成員，在長達1小時的演奏過程，也讓觀眾欣賞到二胡、高胡、琵琶、古箏、揚琴、三弦兼大阮、中阮、笛子、笙等傳統國樂樂器聲音之美。也看到搭配打擊樂、大提琴、低音提琴等樂器的呈現，讓人聽得十分陶醉。



開場以《金蛇狂舞》熱鬧呈現2025年迎來乙巳蛇年，《喜洋洋》帶出新春佳節的經典旋律，用《水》來呈現北京中軸線上的萬寧橋水的內涵和柔情，《夏日皇宮》呈現北京故宮，《煙袋斜街》呈現北京的胡同，用《桃花過渡》呈現台灣車鼓戲曲調，以《豐年祭》呈現台灣原住民感謝神明賜予豐收的歡樂場景、融合兩岸元素。

