桃園百生獲靈鷲山普仁獎　張善政勉再接再厲

張善政4日出席“靈鷲山普仁獎桃園頒獎典禮”。（照片：桃園市政府提供） 中評社桃園1月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政4日出席“靈鷲山普仁獎桃園頒獎典禮”，今年桃園市共有146位國中和國小生獲獎，張期許得獎學生再接再厲，未來不管是在學時還是踏入社會後，都能夠持續秉持品德教育精神，讓社會更加和諧與美好。



張善政今日出席“靈鷲山普仁獎桃園頒獎典禮”，包括藍委萬美玲、國民黨籍桃園市議員林政賢、陳美梅、黃婉如和張碩芳、靈鷲山慈善基金會西區“監院”妙慧法師、靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人等人都到場觀禮。



張善政表示，桃園靈鷲山普仁獎自2009年開辦以來，已成功獎勵1116位品德優良的學生，靈鷲山普仁獎著重於品德教育，在如今社會亂象頻生的環境下尤顯珍貴。張鼓勵獲獎學生，除了重視課業外，也應兼顧品德，並發揮同儕影響力，讓美好的品德教育在更多校園裡發揚光大。張也期許得獎學生能再接再厲，並感謝支持獎項的善心人士與單位，讓品德教育精神得以在桃園向下扎根。



靈鷲山指出，普仁獎創立於2003年，由靈鷲山開山住持心道法師基於“關心、愛心、慈悲心服務社會”的生命關懷理念，表揚面對逆境仍堅持美好品德、勇敢迎向生命挑戰的國中、小學生，這些散發生命熱力與光芒的孩子，被稱為“普仁小太陽”。

