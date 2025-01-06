中評鏡頭：孫文簽名信封台中郵政博物館亮相

“孫文親筆簽名實寄封”在台中郵政博物館展示。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月6日電（記者 方敬為）中華郵政公司去年12月開設“郵政博物館台中分館”，陳列郵政文物，當中包括“孫文親筆簽名實寄封”、“上海版飛雁郵票”等難得一見的珍封及珍郵，首次在台中亮相。



郵政博物館繼台北總館、高雄分館後，第3座台中分館於去年12月10日開幕，博物館位在台中市民權路集郵服務中心，占地近200坪，開幕展出“珍稀古票郵封特展”，陳列許多珍貴的郵政文物，有不少從民國初期在大陸的郵政文獻、郵票、郵務史料等，展現中華郵政公司的發展進程。



其中包括有孫文親筆簽名的實寄信封，上海版飛雁郵票等珍封及珍郵也首次在台中亮相。這個信封是在1912年10月10日從上海寄到美國紐約，孫文在左上角簽了英文親筆簽名，符合西式信封寄信格式，貼上大清蟠龍加蓋中華民國郵票，郵資1角，收件人為博士柯爾。中華郵政表示，信封上的英文簽名，經史蹟專家林抱石查證，確認是孫中山真跡。經過考據，柯爾大孫中山23歲，喜好蒐集世界各國偉人親筆書信，研判孫中山是應柯爾請求，將親筆簽名信封寄給柯爾。



郵政博物館台中分館展場結合集郵服務與展館功能，規劃“郵趣時光”常設展，展出“郵票源起”、“郵政史話”、“使命必達”、“方寸之美”、“集郵之樂”、“親子共郵”等6大展示單元及“郵藝之窗－郵票裡的台灣藝術特展”主題年展，推廣郵藝美學與文教活動。