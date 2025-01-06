中評關注：柯建銘喊雙罷　轉移柯P案爭議

柯建銘上周六自己出來召開記者會。（照片：柯建銘臉書） 中評社台北1月6日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘上周六一人召開記者會，宣布要針對藍軍發起“雙罷”。但黨中央與親賴黨團幹事長吳思瑤後來都否認由黨發起罷免，認為罷免是人民發動。雖然有唱雙簧的感覺，但柯拋出這個議題後，也讓前台北市長柯文哲案件司法上不公平的討論暫時降溫。柯很可能是犧牲自己，讓社會的焦點議題從柯案轉移到罷免。



柯建銘今年已經74歲，日前因腳傷開刀沈寂一陣子，最近則拄著拐杖出席黨團會議以及朝野協商會議，似乎不願意把黨團主導權讓給其他人。柯建銘日前腳傷時黨團會議、民進黨中常會、朝野協商幾乎都未出席。最近復出後，黨團會議與朝野協商都有出席，但週三由黨主席賴清德主持的中常會柯建銘還是缺席，由黨團幹事長吳思瑤代為報告黨團事項。



柯建銘日前祭出黨紀封殺賴清德提名的大法官劉靜怡，又在賴拋出要與“立法院長”韓國瑜喝和解咖啡時，提出要拉下韓國瑜。柯建銘與賴清德的關係到底是唱雙簧，還是兩人出現不同調，成為外界猜測的焦點。



柯建銘日前在黨團召開記者會主題是“老柯的垃圾時間？老柯最有戰力的時間，老柯最成熟、智慧、理性時間”，整場記者會以自己為主，闡述自己一路走來的“國會”發展，頗有在為自己“國會”生涯進行回顧，提出“雙罷免”會不會真的是柯建銘身為黨團總召的最後宣布？



柯建銘在這場記者會提及“不要再討論柯P的事情，要討論如何救台灣”。柯文哲日前因爲三度羈押庭後，再度被押回台北看守所，但因為第三度羈押庭，檢方並未提出新事證，柯再度被還押引起許多人質疑，連出身綠營謝長廷、游盈隆等都認為這會引起社會爭議。當社會各界對於賴清德執政下的司法公平性出現疑慮，就會威脅賴執政信賴度。柯建銘這時候提出改選“立法院正副院長”與罷免國民黨41席區域“立委”，確實很有戲劇效果的將柯文哲案轉移討論度。

