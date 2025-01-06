中評觀察：民進黨打焦土戰火拼 在急什麼？

民團已在全台發起罷免藍委的行動。(民團) 中評社台北1月6日電（評論員 林淑玲）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前拋出罷免“立院”正副院長韓國瑜、江啟臣，41席區域藍委的“雙罷”，黨中央低調引發諸多揣測。“雙罷”茲事體大，柯建銘若無高層同意敢這麼囂張？黨團內其它派系綠委會放過他？賴柯大唱黑白臉，重點在於民進黨這麼急著要打焦土戰火拚，是在急什麼？



現年74歲的柯建銘1992年起任“立委”，2000年起擔任民進黨“立院”黨團總召至今已24年，人稱“萬年總召”；曾歷經陳水扁時代朝小野大、蔡英文兩屆8年全面執政。他上周六突然出來開記者會宣稱民進黨“立委”席次已無法撼動藍白賣台行為，大罷免潮一定會來。民進黨中央除了將罷免推給公民團體，回應稱尊重黨團對罷免案的看法，沒有具體討論。



民進黨言下之意，柯建銘喊出“雙罷”是代表黨團，黨團共識也就是各派系都支持，包括賴清德人馬。如果賴不支持，賴系人馬會支持“柯總召”的雙罷？老柯還能穩坐總召位置呼風喚雨？



賴清德日前才公開邀韓國瑜喝大和解咖啡，同一個時間，民進黨團卻揚言要雙罷，這如果不是柯建銘打臉賴，就是兩人在唱黑白臉，賴把責任推給老柯。但在政治現實上，民進黨根本不夠罷免“立院”正副院長席次，要罷區域藍委，藍軍也會發動反制，民進黨團幹事長吳思瑤就首當其衝，綠營此時發動此戰略，是準備要幹大事了！

