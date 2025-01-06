中評鏡頭：新竹黑蝙蝠中隊不能說的秘密

黑蝙蝠中隊隊員邱垂宇回憶起過往執行任務的艱難仍不勝唏噓。當年的飛官今年已經91歲了。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月6日電（記者 盧誠輝）新竹“黑蝙蝠中隊”正式名稱為“空軍第34中隊”，過去曾是台灣空軍的特種部隊，專門替美國蒐集情報，在1951年至1973年冷戰期間先後，在中國大陸、越南等地執行低空電子偵察、空投及空降特種作戰人員等機密任務，總計戰損飛機共15架和147人，是台灣空軍犠牲最慘烈的特種部隊，更有許多不能說的秘密。



現年91歲的黑蝙蝠中隊隊員邱垂宇回憶，黑蝙蝠中隊是一個神秘且不能被世人所知道的單位，它的存在代表著一個特殊時代的背景，是當時台灣空軍最危險且傷亡最多的單位，飛行員執勤任務時連妻子都不知情，很多人是直到丈夫過世才接到噩耗，更多人是直到這段歷史後來被解密後，才知道丈夫當年深入險境的困境。



邱垂宇指出，直到現在他印象最深也最感佩的就是黑蝙蝠中隊的少校教官李崇善，李不但是最資深也是最熱心的戰友，執行了超過150次的低空偵察任務，曾和李一起執行任務的隊友很多人都犧牲了。李後來在2004年新竹黑蝙蝠中隊陳列館創立後，便以館為家，到處蒐集當年的寶貴文物來展覽，就是為了紀念這段不能被遺忘的歷史。



黑蝙蝠中隊是1952年由美國中央情報局在台工作站“西方公司”與台灣空軍合作所成立，1953年將部隊遷至新竹基地，當時由美國提供飛機及必要器材，部隊則直接受命於時任“國安會秘書長”蔣經國，專門替美國蒐集情報，同時空投心戰傳單、救濟物資、空降情報員，歷年重要特種任務包括有獵狐計劃、南星計劃、奇龍計劃、金鞭計劃等。