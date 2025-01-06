中評關注：藍綠對決 社會民生經濟空轉可期

藍綠衝突對立的場面接下來只會更常見。（中評社資料照） 中評社台北1月6日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前喊出全面罷免中國國民黨41席區域“立委”，國民黨對此強調“正面對決、絕不畏戰”，藍委同樣鎖定雙北4名綠委，包括吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸為目標，擬發動罷免反制。



接下來已可預見，社會將迎來更大的動盪和朝野對立。但令人匪夷所思的是，賴清德上任至今僅8個多月，當整個台灣陷入民粹對立的風潮中，要理性討論民生經濟等議題就很難，究竟如何取捨，決定了台灣的未來走向好壞。



賴清德日前發表元旦談話時，提出解決民主紛爭的方法，就是要用“更大的民主”，而他口中所謂“更大的民主”究竟是啥，從柯建銘近日揚言要對國民黨發起“雙罷”，要罷免“立法院”正、副院長外，還要罷掉國民黨全部41席的區域“立委”等，或許可以得到答案。



也就是說，柯建銘的狂言，背後底氣當然是來自身兼民進黨主席的賴清德意志。綠營這半年多來在“立院”遭在野藍白聯手輾壓，開始使用最極端的手法，想逼使藍白退讓。



綠營打的算盤是，目前民進黨在“立法院”席次只差國民黨1席，就算加上與國民黨關係密切的2席無黨籍，也只差3席，所以柯建銘雖嘴巴上喊要罷免41席藍委，其實目的是要藉此宣示決心，呼喚綠營支持者的凝聚，最終只要罷掉國民黨2到3席的“立委”，那就有希望扭轉目前“立院”頻遭輾壓的局面。

