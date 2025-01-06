柯建銘喊雙罷遭吳思瑤打臉　白諷綠不同調

民進黨團總召柯建銘與幹事長吳思瑤（左）。（中評社 資料照) 中評社台北1月6日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘4日表示，不只要罷免中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，還要罷免所有藍營區域“立委”，但黨團幹事長吳思瑤卻說，民進黨沒有主導任何一個罷免案。對此，民眾黨“立院”黨團批評，對於這樣的言論，民眾黨團深感詫異，一個民選的民代竟然可以睜眼說瞎話而不臉紅，誠信堪慮。



民眾黨團表示，柯建銘才霸氣宣示要“雙罷”，吳思瑤趕快出來撇清、打臉。民進黨團內部不同調，或許是因為吳思瑤自知自己也是“被罷免”的大標的，怕柯建銘大嘴巴害到自己，民進黨席次不增反減。



針對吳思瑤指出，柯建銘在“立法院”第一線指揮，對於這屆“國會”失序的亂象最能感同身受，民眾黨團批評，這根本是“做賊喊抓賊”，民進黨不尊重“立院”反映的多數民意，藉由“憲法”法庭翻盤三讀過的法案，或鼓吹“行政院”發動各種對在野黨的造謠攻擊，柯建銘甚至還想把黨鞭揮向“監察院”，要“彈劾”“立法院院長”、秘書長，毫無分權制衡的法治概念，獨裁式民主才是“國會”與台灣政治如此紛亂的主因。



至於吳思瑤說，“民進黨沒有主導、介入操作任何一個罷免案”，對於這樣的言論，民眾黨團深感詫異，“一個民選的民代竟然可以睜眼說瞎話而不臉紅，誠信堪慮。”