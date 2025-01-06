柯建銘喊雙罷　沈富雄嘆老柯失常了

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北1月6日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘4日召開記者會喊出“雙罷”，包括要改選“立法院”正副院長，罷免41席國民黨區域“立委”，並且提出公投解散“國會”。對此，前“立委”沈富雄指出，柯建銘最近的表現有些失常，“我們最近都在猜老柯怎麼了”。



此外，柯建銘昨天晚上也在臉書發長文，解釋罷免、解散“國會”等問題，其中他提到，有人說提解散“國會”，是沒有“憲法”常識、瘋狂的，因此他要正式解釋給大家聽。

