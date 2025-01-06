政務官走鐘！陳時中高喊2月起拚大罷免

民進黨南投縣草屯鎮長補選候選人蔡銘軒5日成立競選總部，陳時中前往站台。（照片：蔡銘軒提供） 中評社台北1月6日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前喊出全面罷免中國國民黨41席區域“立委”，“行政院政務委員”陳時中、台“衛福部”政次林靜儀與民進黨籍“立委”王義川，5日為民進黨南投縣草屯鎮長補選候選人蔡銘軒站台時，怒批在野黨在“立法院”亂搞，要求在場鄉親應以選票讓全台看見基層的憤怒，將1月18日的草屯鎮長補選當成大罷免前哨戰，陳時中強調，“2月1日起拚大罷免”。



媒體報導，蔡銘軒5日成立競選總部，陳時中等人站台時痛批在野黨，火力全開。陳時中說，“立院”通過《憲訴法》、《財劃法》、《選罷法》後，全台都在看人民對“立院”亂象如何表達不滿。他要求在場鄉親們，在草屯鎮長補選中，展現最基層民意，讓在“立院”亂搞的人看到人民的憤怒，接下來，2月1日就要大罷免，一路走下去，台灣的政治才能撥亂反正。



王義川表示，去年“立委”選舉，民進黨不分區“立委”少了好幾票，讓他晚當10個月“立委”，還對鄉親們說“叫你們好好選“立委”，結果你們又選馬文君，這次要還蔡銘軒一次公道”、“拜託這次的鎮長選舉不要再亂投，若再投錯，改天要再罷免，增加麻煩”。



王義川說，這陣子大家都在喊罷免，選不對人，讓他們在“立院”亂搞，人民罷免這些“立委”，只是剛好而已；這次草屯鎮長補選，對中央、地方都很重要，國民黨在“立院”亂搞，必須靠這場選舉把局面逆轉過來。