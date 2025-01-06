柯建銘向藍宣戰喊雙罷　左正東諷成功救錯駕

台大政治系教授左正東。（中評社 資料照） 中評社台北1月6日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘4日召開記者會喊出“雙罷”，包括改選“立法院”正副院長，以及41席中國國民黨區域“立委”，並且提出公投解散“國會”。台大政治系教授左正東5日在政論節目點出，賴清德日前邀請“立法院長”韓國瑜喝咖啡，本讓藍營有些為難，柯建銘的出現反而讓外界認為，民進黨在唱雙簧、不是真的要和解，柯可以說“成功救駕”，只是他“救錯駕、救到國民黨了”。



根據《中時新聞網》報導，左正東5日在政論節目《週末大爆卦》表示，在“罷免韓國瑜”的主張出現後，民進黨可以說是一團混亂。賴清德不久前邀請韓喝和解咖啡，這讓國民黨不好招架，因為韓若不去“好像你反對朝野和解”，如果去了，作為立場中立的“立法院長”，韓的意見要怎麼和藍白“立院”黨團配合，如果配合就是失去“立法院長”的角色，但若不配合，要去和賴談什麼？



“救駕是成功的，但救錯駕、救到國民黨了”，左正東說，在沒有清晰共主的情況下，賴清德的和解咖啡原先讓國民黨有些為難，結果柯建銘“雙罷、公投解散“國會”的言論一出，反而讓外界認為，民進黨原來在唱雙簧、賴的和解咖啡不是真的要和解，原來還有其他這麼多手。