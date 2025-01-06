朱立倫支持白司法不公遊行　綠諷一起挺貪腐

民進黨召開“破壞司法正義元兇 藍白聯手上街挺貪腐”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，台北地院2日晚間更裁羈押禁見，隨即還押台北看守所。民眾黨號召柯粉小草11日上街對抗民進黨司法不公，中國國民黨主席朱立倫表態支持。民進黨中央6日開記者會諷刺，藍白許多貪腐案都是他們互相揭發，如今又一起挺貪腐，相愛相殺，要找民進黨算帳根本是找錯人。



民眾黨代理主席黃國昌宣布11日司法節民眾黨全台總動員，號召公民站出來“111釘孤枝”，將於自由廣場前集會遊行，朱立倫日前在臉書發文聲援。民進黨中央新聞部6日召開“破壞司法正義元兇 藍白聯手上街挺貪腐”記者會，與會的有民進黨發言人吳崢、卓冠廷。



吳崢於記者會剛開始，就秀出多張藍白要角涉貪的相關手板，吳崢表示，藍白號稱在野聯手要對抗民進威權、抗議司法不公，非常荒謬，請看藍白涉貪腐的紀錄，除了柯文哲遭台北地檢署求刑28年6個月有期徒刑，新竹市長高虹安涉貪也遭一審判7年4月徒刑，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙也圖利、洗錢、財產來源不明罪一審求刑12年6個月，國民黨籍新竹縣長楊文科也被新竹地檢署起訴。此外柯涉的京華城弊案被告，威京集團主席沈慶京就是國民黨前中常委、應曉薇是國民黨籍台北市議員，國民黨籍台北市議員陳重文也陷入台智光圖利弊案，藍白貪污被抓，見笑轉生氣，荒謬集會遊行，不檢討自己，攻擊司法、指鹿為馬。

