國民黨聲援白上街頭　民進黨記者會開轟

民進黨召開記者會，出席者左起發言人卓冠廷、吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月6日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲因涉貪案請辭，由黃國昌代理主席，被認為未來選舉藍白合機率提升。民進黨發言人吳崢、卓冠廷6日表示，其他政黨要怎麼合作，都尊重，但若不談改革方向與理念，只為凸顯為了利益、鬥爭執政黨，其實也不是什麼新聞，人民對藍白不信任感只會提高，與其在想2026、2028，不如想好如何當好在野黨。



柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，台北地院2日晚間更裁羈押禁見，隨即還押台北看守所，民眾黨代理主席黃國昌宣布11日司法節民眾黨全台總動員，號召公民站出來“111釘孤枝”，將於自由廣場前集會遊行，中國國民黨主席朱立倫聲援支持。民進黨中央新聞部6日開“破壞司法正義元兇 藍白聯手上街挺貪腐”記者會，與會的有民進黨發言人吳崢、卓冠廷。



會後開放媒體提問，對於黃國昌接班，未來選舉藍白合的可能性被認為增加，民進黨如何應處？吳崢表示，對於其他政黨要怎麼樣合作，民進黨都尊重，每個政黨有自己的選擇，合作是要有政策、價值、改革方向有共同理念，若這些都不談，純粹只為選票計算、政治角力合作，非全台灣人所樂見。去年新“國會”組成時，藍白提出很多要合作項目，但其實都只為一黨之私，在“國會”倒行逆施，比如藍白提“憲法”訴訟法修法就是不問是非道理，一昧想癱瘓“憲法”法庭、攻擊民進黨，無限上綱鬥爭。



同時擔任新北市議員的卓冠廷表示，對於任何政黨想要什麼樣的形式合作，都尊重，但藍白合卻只是為了鬥爭民進黨政府，無所不用其極，藍白合鬥綠，其實也不是什麼新聞，只是可看到過去一個月一些民調，比如美麗島電子報顯示，國民黨支持度又大幅下滑，上下來回達19%，是血崩數字，民眾黨就更不用講了。民眾對藍白合的不信任度反而提高，藍白現在若就在思考2026、2028還太早，先想想怎麼當好在野黨的角色。