白營兩女將又開戰　陳智菡嗆蔡壁如說清楚

民眾黨團主任陳智菡接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭起訴、羈押後，民眾黨掀起“2個女人戰爭”內鬥，民眾黨創黨元老蔡壁如陷入“翻供”疑雲，她在臉書轉發柯文哲羈押6大理由的新聞，澄清沒有翻供，反而是有民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡的串證。陳智菡6日受訪表示，蔡壁如一直說自己沒翻供，到底是北檢登載不確實，或蔡壁如的說法造成誤解，讓人有點霧裡看花。



陳智菡強調，司法過程中是很嚴肅的事，希望一切事情必須盡快獲得釐清，因為無論是司法訴訟，或柯文哲未來要提抗告解除羈押，這些事件都非常有可能是影響關鍵。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院在台北地檢署起訴後，兩度裁定柯文哲交保，但在北檢兩度提抗告成功後，1月2日更裁柯文哲等4人羈押禁見。



柯文哲推薦民眾黨“立委”黃國昌擔任民眾黨代理主席後，民眾黨中央委員、中央評議委員將在1月19日按期改選權力核心高層，蔡壁如參選中央委員職務，卻也掀起黨內“2個女人的戰爭”，原因在北檢日前聲請羈押柯文哲的原因是蔡壁如翻供，引起柯粉不滿湧入臉書開罵，而蔡壁如則親上火線貼上柯文哲羈押理由的新聞連結，內容指羈押的處分書沒有蔡壁如的翻供，有陳智菡的串證，藉以澄清翻供的說法。