反擊綠營大罷免　陳玉珍點名吳思瑤、吳沛憶

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月6日電（記者 俞敦平）針對民進黨發動全台大罷免，試圖藉此扭轉“立院”劣勢，中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日受訪時，重申國民黨不會“坐以待斃”，將展開具體行動反制，並點名民進黨台北市“立委”吳思瑤與吳沛憶為國民黨優先反制目標，強調國民黨將以行動正面迎戰，捍衛民意。



民進黨“立院”黨團總召柯建銘4日召開記者會，表示將發動改選國民黨“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣及41名區域“立委”全面性的大罷免，但民進黨中央則稱未針對罷免案有具體計劃，並且賴清德又於元旦致詞時表示想邀請韓國瑜喝咖啡化解朝野對立。柯建銘的強硬立場與賴清德的友善態度形成對比，因此引發外界質疑民進黨內是否出現唱雙簧的情況。



對此，陳玉珍指出，民進黨內柯建銘與賴清德之間的不和早已是公開的秘密，並認為這種權力角力影響了民進黨內的運作。她認為日前大法官人事案時，柯建銘展現強勢作風，以封殺大法官被提名人劉靜怡的方式凸顯自己的影響力。



陳玉珍認為，柯建銘過去長期主導“立法院”，累積了相當大的權威，但在賴清德主政後，權力開始逐漸從他手中流失，讓他感到不安。她形容，柯建銘面對權力旁落的局面，自然選擇“展現權威”，以維繫自己在黨內的地位與影響力。她進一步指出，柯建銘在推動近期的全台罷免風潮中，扮演了關鍵角色，這正是他延續自身政治實力的一環。



對於全台罷免風潮，陳玉珍表示，民進黨是幕後策劃者，試圖透過罷免行動扭轉其在“立院”中的不利局勢。她批評，民進黨在去年的“立委”選舉失利後不甘心接受結果，因此轉而發動大規模罷免，以此削弱國民黨的席次優勢，並改變“立院”版圖。她強調，這種手段不僅破壞民主秩序，也造成了社會的分裂與不安。

