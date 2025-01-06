綠委批軍公教加薪被藍委卡　陳玉珍反嗆炒作

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月6日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”林楚茵在社交媒體上指稱軍公教人員的3%加薪因藍營拖延審查，總預算未通過而延後發放。對此，中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日受訪時則反駁，強調加薪一定會補發，並指責綠營炒作議題。



近日，民進黨“立委”林楚茵在社交媒體上透露，許多軍公教人員反映，3日的薪資入帳中並未看到預期的3%加薪。經確認後發現，這項加薪需等到“中央政府”的總預算案三讀通過後才會發放，這一拖延的原因也與藍白兩大陣營的政爭和總預算未能如期審議有關。“行政院”人事總處則表示，等總預算案通過後，會按照流程將加薪款項回溯發放。



對此，陳玉珍表示，總預算未能如期完成審議並不會影響軍公教的加薪問題，並強調只要總預算一經通過，3%加薪就會如期補發。她指出，歷年的總預算審查通常都難以在12月完成，尤其選舉年會稍微延後。然而，基於過往的經驗，預計總預算會在1月21日的會期結束之前完成審查。因此，軍公教人員的加薪問題絕對不必過於擔心。



陳玉珍進一步解釋，民進黨目前將此議題拿來炒作，實際上是出於擔心總預算會在“立法院”受到削減，尤其是有關政府貪污舞弊及濫用公款的項目，她表示，這些浪費公帑的部分會遭到大幅刪減。她呼籲民眾，軍公教家庭的利益將會得到保障，而那些不必要的開支將會被刪除，以確保預算更有效的運用。