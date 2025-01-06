國民黨團批綠大罷免鬼話連篇　將正面迎戰

國民黨團6日召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月6日電（記者 俞敦平）中國國民黨團今日召開記者會，針對民進黨總召柯建銘日前提出“大罷免”在野黨“立委”的言論展開批判。出席的藍委們痛批，民進黨團總召柯建銘的言論不僅脫序，還顯露民進黨企圖以霸凌手段掌控“國會”、推翻民主制衡機制的意圖。他們重申，國民黨團將正面迎戰，抵制綠色霸權。



國民黨團6日召開“柯建銘鬼話連篇，有臉惡搞在野黨，從不自我檢討？”記者會，書記長林思銘、副書記長羅智強、林沛祥、藍委徐巧芯出席。



林思銘率先開場，他表示，柯建銘接連提出罷免韓國瑜、江啟臣以及41位國民黨“立委”的言論，不僅缺乏實際操作基礎，更是“鬼話連篇”，只為製造政治對立。他強調，罷免案需要全體“立委”三分之二同意才能通過，柯建銘此舉根本是“明知不可為而為之”，而民進黨內部也已出現分歧，部分黨員對柯建銘的主張冷眼旁觀。



林沛祥接著指出，柯建銘的舉動實際上反映了民進黨高層的政治意圖。柯建銘的發言並非單純的個人意見，而是民進黨整體策略的一部分，目的是藉由大規模罷免在野黨“立委”來鞏固“立院”的主導地位。他譏諷柯建銘是“賴清德的解語花”，並批評民進黨在民主程序上“毀憲亂政”，更直言國民黨將以“以罷制罷”的態度迎戰，絕不讓綠色霸權繼續擴張。

