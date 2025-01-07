李國璋：柯是民眾黨精神領袖　無後柯時代

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月7日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲請辭後，由“立法院”黨團總召黃國昌任代理黨主席，“後柯文哲時代”會如何發展？民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問認為，民眾黨沒有所謂的“後柯文哲時代”，柯仍是精神領袖，相信黃也一定能堅持柯的理念，讓民眾黨繼續成長茁壯。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，現為民眾黨新竹黨部主委、民眾黨中央委員。



李國璋表示，從柯文哲請辭黨主席改由黃國昌擔任代理黨主席後，民眾黨不但沒有發生外界所稱的退黨潮，反而短短幾天內就有超過8千多人主動加入民眾黨，就可看出民眾黨根本不存在所謂的“後柯文哲時代”，柯一直都是大家共同的精神領袖，未來不管柯人在何處？民眾黨都會繼續存在。



他指出，“理性、務實、科學”一直都是民眾黨堅持的理念，相信未來民眾黨在黃國昌的領導下，大家都會群策群力，尤其是他近4個月來在民眾黨中央緊急應變小組內的觀察發現，在民眾黨最艱困的時候，大家都能不分彼此的充分溝通並進行理念的交換，未來民眾黨也會繼續維持良好的“共識決”精神，去推動各項政策與理念。



李國璋強調，民眾黨過去在柯文哲帶領下是“一個人走得快”，而未來在黃國昌的領導下會“一群人走得遠”，這就是民眾黨未來的發展方向，不會有任何磨合問題。



李國璋提到，黃國昌願意在民眾黨最艱難的時候接任代理黨主席，任重道遠，儘管黃在這段時間面臨父喪卻仍相當低調，甚至刻意壓抑自己的情緒不願讓任何人知道，大家也都是直到黃自己在臉書發文後才知道黃家遭逢如此變故，不僅讓大家都相當心疼，也對黃更加感佩。