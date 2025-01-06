父喪滿臉鬍渣遭諷賣慘　黃國昌：綠側翼毀良善

民眾黨代理黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月6日電／台灣民眾黨代理主席黃國昌歷經喪父之痛，他接任代理主席隔天現身“立法院”時，臉上留有鬍渣，遭社民黨籍台北市議員苗博雅等人嘲諷“賣慘”，台灣民眾黨代理黨主席黃國昌6日上午在“立院”受訪時表示，“我臉書的發文，主要是表達自己跟我的父親的追念，以及我身為人子的一些心情，跟你剛剛所提的那些綠營側翼，一點關係都沒有。”自己沒興趣也不認為有必要回應綠營側翼所講的話，但這些人傷害的不僅是台灣民主，還在摧毀台灣社會最基本的良善。



台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲遭到羈押禁見，民眾黨上周緊急舉行擴大中央委員會，接下代理黨主席的黃國昌於2日早上7時30分在中央黨部召開首場晨會，只見黃滿臉鬍渣，且臉上略帶倦容，似乎有些疲憊。當天畫面透過媒體播出後，一度成為媒體關注焦點，包括苗博雅、律師林智群等人批評“賣慘”，事後得知其歷經喪父之痛，紛紛在臉書發文緊急道歉。



苗博雅當天在政論節目表示，黃國昌在太陽花學運攻佔“立院”時，都記得要回家洗澡、整理儀容，因為黃知道大家想看他俊俏的臉龐，如今要扮演一個悲憤、難過、全心為民眾黨前主席柯文哲的人，是希望柯的同情票“嘩啦嘩啦掉進箱子裡”。林智群也在臉書酸說，黃國昌沒刮鬍子“服喪嗎？上皇還在呢！”



黃國昌上午在“立法院”受訪時表示，自己在臉書的發文，主要是表達對父親的追念，還有身為人子的心情，所謂的綠營側翼，一點關係都沒有，他沒有什麼興趣，也不認為有必要回應，這些人不僅在傷害台灣民主，同時也在摧毀台灣社會最基本的良善。



黃國昌上周在臉書發文指出，“老爸是我心中永遠的英雄”，身為人子衹有滿滿的感恩與愧疚，而也衹有在此時此刻，才能真正理解子欲養而親不待的椎心之痛，從父親身上繼承最豐厚的遺產，就是堅毅不屈的DNA，更是勤勉不懈的身教，“謝謝爸爸，您是我心中永遠的英雄。”