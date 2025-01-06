反獨促統無罪！統派集結聲援高安國

統派團體號召群眾召開聲援高安國記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月6日電（記者 張嘉文）力挺兩岸統一的台陸軍退役中將高安國疑涉《“國安法”》被移送台灣高等檢察署偵辦，夫妻均遭羈押禁見。統派團體今天下午號召群眾前往“立法院”大門前召開聲援高安國記者會，現場眾人高呼“釋放高安國將軍，反對重返戒嚴”等口號，並強調反獨促統無罪、和平統一無罪、兩岸一家親無罪，接下來他們將有更多聲援活動，直到相關單位給一個合理交代。



這場聲援記者會包括新黨主席吳成典、藍天行動聯盟主席武之璋、勞動黨主席吳榮元、台灣統一聯盟黨、中華愛國同心黨，以及多個軍系團體出席，現場大約80人，都希望為高安國和統派發聲。



“退輔會”日前表示，此案若經判刑確定，收到“國防部”退除給與審定後，將依法辦理退除給與收繳事宜。



吳成典表示，兩岸統一是民族的共同願景，必須拋棄意識形態的對立與內耗，才能共創和平發展的新局面。他呼籲全體民眾及朝野政黨共同努力，為兩岸和平統一的目標貢獻力量，而新黨的訴求並非製造對立，而是希望以務實、和平的方式，實現民族復興與兩岸統一。



武之璋則說，我們必須重新審視“國安法”、反滲透法，以及取消刑法100條預備叛亂與無罪的精神相悖之處，希望關心台灣人權的“立委”們重新審視相關法令，讓民進黨政府不得以一黨的意識形態，用惡法妨害人民的思想自由以及學術自由。



武之璋也提到，根據目前台灣的“國安法”以及反滲透法有兩大前提，其一是引進境外勢力，企圖順覆政府並著手實行者。他要請問美國及日本算不算是境外勢力？假如根據這大前提，真正違反“國安法”以及反滲透法的應該是民進黨，因為真正企圖推翻“中華民國”的是民進黨。