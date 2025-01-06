柯文哲律師曝內幕　北檢還沒訊問就押人

中評社台北1月6日電／台北地檢署偵結京華城容積率等案起訴前民眾黨主席柯文哲求刑28年6個月，並羈押禁見。柯文哲委任鄭深元昨日發文還原去年8月北檢偵訊過程表示，柯文哲被當庭諭知逮捕時，檢察官控訴他“涉犯A罪且犯嫌重大”；但令人存有疑慮的是，檢方當時尚未提問A案，顯見已經違反《刑事訴訟法》。



鄭深元在Threads發文表示，柯文哲住處及辦公室去年8月間遭搜索後，柯文哲當天就被帶回廉政署訊問一路至凌晨時分，隨後柯自行前往地檢署接受複訊，“廉政署問的是A案，當天搜索的目標也是A案，但三更半夜到地檢問話時，卻是問B案。”為此，他向檢察官反映，B案並無急迫性，是否應等上班時間才傳喚到案說明即可？檢方並暫時休庭。



鄭深元進一步透露，檢方再開庭時，柯文哲拒絕夜間訊問，檢察官稱可休息1至2小時，不過柯認為仍是半夜，並無多大意義，但沒想到就被當庭諭知逮捕，罪名為涉犯A罪且嫌疑重大，同時強調：“但檢方其實根本還沒問A案。”



依據《刑事訴訟法》第228條第4項規定，被告經傳喚、自首或自行到場，於檢察官訊問後，但認有羈押之必要，得予逮捕”。鄭深元說明，柯文哲當天自行到案，辦的是A案，但檢方卻先問B案，“不知是否想進行疲勞訊問，檢方在他表明拒絕夜間訊問之後，卻用A案犯嫌重大進行逮捕，這是顯然違反刑事訴訟法的。”



“我當場聲請提審。天亮之後，法院開庭了，檢方也到場，檢方的說法是：他們先問B案，之後就會問A案了。”鄭深元坦言，當時法官也無奈接受檢察官的說法，因此他們又返回地檢署，隨後遭聲請羈押。



最後，鄭深元感慨，有人說柯文哲任性，有人說是因畏懼想逃跑；但他卻認為，柯文哲只是想讓律師回家休息，不然真的會被問到天亮。