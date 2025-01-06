台人12月單月遭詐騙124億　常見手法曝光

2024年12月詐欺犯罪數據。（照片：165打詐儀錶板網站） 中評社台北1月6日電／根據台“警政署”統計數據顯示，2024年12月單月台灣民眾遭詐騙的財產損失，就高達124億3543.3萬(新台幣)，其中財損金額增加最多為桃園市，增幅26.4%；若從最近7天的資料來看，民眾遭詐騙金額逾23億2526萬，單日最高超過4億6148萬，而最常見的詐騙手法前3名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙。根據資料，11月單月全台民眾遭詐126億7594萬元新台幣。



“警政署”統計，2024年12月受理1萬7766筆詐騙案件，受理數增加最多縣市為台北市，單月新增102件，增幅5.2%；總計全台詐騙財產損失金額高達124億3543.3萬，財損金額增加最多縣市為桃園市，單月達16億9383.7萬。



另根據“165打詐儀錶板”顯示，2024年12月29日到2025年1月4日，短短一周內民眾遭詐騙的財產損失金額達23億2526萬8000元，受理詐騙案件數3322件，在這一周內，財損最高日為2025年1月3日，達4億6148萬3000元。



“警政署”也分享詐騙手法前5名，依序是假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙、假中獎通知詐騙、假交友（投資理財）詐騙。



“警政署”表示，詐騙集團通常會成立假投資LINE群組，誘使加入，在群組內會設計熱烈對話營造“投資成功”假象，接著會引誘下載假投資App，索取個人網路銀行帳號及密碼，以小額獲利，慫恿加碼巨額資金，或抵押不動產再進場，取得動產及不動產後就失聯。



“警政署”教民眾4招防詐，包括投資循合法管道；聽到“保證獲利”或“穩賺不賠”絕對是詐騙；不要下載來路不明的投資App，且網銀帳密，不要提供給陌生人。