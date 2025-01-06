郭正亮曝柯建銘辦公室都沒人　應掛精神科

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月6日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘揚言要罷免“立法院”正副院長、41位中國國民黨籍“立委”，還提出公投解散“國會”。對此，前“立委”郭正亮6日在政論節目表示，柯建銘這些舉動就是權力失落，應該要去台大醫院掛精神科。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮6日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，柯建銘這些舉動就是權力失落，應該要去台大醫院掛精神科，郭正亮還提到，在過去陳水扁執政時，派出柯建銘去和前“立法院長”王金平協商，而蔡英文執政時，民進黨則是“國會”過半，因此柯建銘16年權力在手，他在青島東路的辦公室，每天都是車水馬龍，但現在近半年柯建銘的辦公室都沒有人。



郭正亮也說，既然表決不會贏，那人家要跑攤的也不一定會聽你的話，你們這邊喊甲動甲動，其實會得罪很多人，所以這個他都看在眼裡，就逐漸走向精神失常的狀態。



郭正亮表示，賴清德之前找韓國瑜喝咖啡，柯建銘這樣大動作，不就是和賴清德唱反調嗎？這直接就讓韓國瑜很有話講，說現在氣氛不對，這很有正當性啊。



郭正亮強調，通常罷免民進黨會躲在後面，由人民團體出來連署，在第一階段的時候不會現身，但第二階段民進黨是百分之百介入。“柯建銘就算有這想法，通常也不好這樣講，現在好像一切通通都是我主導的，我號召起義，那你這個政黨就是莫名其妙，當家鬧事”。