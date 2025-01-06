退休俸被砍7成5　退將臧幼俠聲援高安國

國民黨前黃復興黨部主委臧幼俠 。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月6日電（記者 張嘉文）現年81歲，力挺兩岸統一的台陸軍退役中將高安國疑涉《“國安法”》被移送台灣高等檢察署偵辦，夫妻均遭羈押禁見。統派團體今天下午號召群眾前往“立法院”大門前召開聲援高安國記者會，日前遭“國防部”砍掉75%月退俸的中國國民黨前黃復興黨部主委臧幼俠也現身聲援，引來現場一陣歡呼，眾人都替他的遭遇抱不平。



臧幼俠去年8月赴香港出席促統活動，被台軍方指其起立聽中國大陸國歌觸犯《兩岸關係條例》，停領5年的75%月退俸，並追繳註銷勳獎章。臧幼俠已透過律師發聲明否認，提起救濟。



臧幼俠說，他被政治迫害了，但沒有關係，因為公義、正義永遠存在，他只不過是為子孫存了一筆錢在那邊，將來一定能討回來。雖然現在他領的薪水很少，但每天兩個饅頭，兩顆荷包蛋就能吃飽，營養也足够，講話仍然會是那麼大聲，他請大家不要為他操心，而是要繼續聲援高安國，替高發聲。



臧幼俠今天特別出席統派聲援高安國的記者會，希望表達自己感同身受的心聲。



臧幼俠強調，他對自己有信心，未來被苛扣的錢退還時，他將全部捐給弱勢團體，他現在不敢說要捐給支持統一的團體，因為他知道這樣會被更針對，但呼籲身為統派的大家都要特別注意，因為現在的社會已充滿非善意。



臧幼俠說，他看到今天大家站出來支持高安國，他非常高興，也希望大家不要為他操心，而是要更為高安國操心，替高發聲，他年紀已大，不需要過度營養的東西，只要每天兩個饅頭，兩顆荷包蛋就能吃飽，沒有問題。