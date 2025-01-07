中評關注：罷免潮增仇恨值不利綠營地方選舉

民進黨“立法院”黨團總召柯建銘號召罷免藍委。（中評社 資料照） 中評社台中1月7日電（記者 方敬為）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘號召罷免41席區域藍委，但公開呼應的綠委並不多，不少綠委要備戰2026九合一選舉，倘若涉入，可能導致仇恨值升高，將對選情不利。目前積極運作罷免藍委的台中市，可能參選市長的綠委何欣純、蔡其昌從未對罷免表態，並與罷免團體保持距離，如今柯建銘大動作鼓吹罷免，可能使綠營選情出現負面因子。



柯建銘4日獨自召開記者會，訴求改選國民黨籍“立法院正副院長”韓國瑜、江啟臣以及國民黨41席“立委”，並且解散“國會”，才能幫助“國會”回歸正常。相關說法引發熱議。



柯建銘在臉書上發表7000多字的臉書長文，並標記全體民進黨“立委”，但響應的人不多，外傳，民進黨政高層對此十分為難、有微詞，綠營內部對柯的舉措也反應兩極，尤其對民選綠委而言更是處境尷尬。



台中市早在柯建銘號召罷免行動之前，就已有團體發起罷免藍委，包括台中市第四、五、六選區國民黨籍“立委”廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋遭鎖定，罷免團體並在臉書上成立社群，名稱分別是“台中覺醒─展翅廢翔”、“斷健行動─下架黃健豪”及“敲羅行動─下架羅廷瑋”，更經常在周末假日出現在人潮聚集處，宣傳罷免同時募集連署書。



雖然台中的罷免團體政黨傾向不言而喻，但民進黨籍地方民代鮮少出面站台，或與之掛勾，尤其是可能參選2026台中市長的綠委何欣純、蔡其昌更是從未對罷免有所表態，盡量將罷免行動的政黨色彩淡化，以免形勢複雜化，畢竟當罷免行動升級為政黨攻防時，對綠營2026地方選舉布局相對不利。