核能將退場　陳明德：台產業營運的未爆彈

台灣工業協進會常務理事陳明德。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月7日電（記者 方敬為）民進黨政府訂定2025非核家園目標，今年內核能將退場，台灣工業協進會常務理事陳明德接受中評社訪問表示，台灣目前能源結構與國際脫節，以火力發電為主，背離減碳趨勢，導致台灣的產業界面臨碳稅課徵，影響競爭力，加上台灣又以發展半導體等高耗能產業為主，不用核能，電不夠用，恐怕衝擊產業營運，能源問題將是經濟發展的未爆彈。



陳明德，長泓能源公司創辦人、國鈞實業公司董事長，為台灣產業界大老級人物，身兼近30個公部門顧問職務，在馬政府時期擔任貿易調查委員會顧問兼中區團長，協助推動ECFA，並曾參與中科園區開發，擔任招商委員會執行長，讓中科順利完成招商任務，後續也完成台中市精密機械科技園區、嘉義大埔美創新智慧園區招商工作，產業界資歷豐富。



為配合全球淨零排放趨勢，台官方規劃，將在2025年實現“非核家園”，預計天然氣發電占比提升至50%、燃煤降至30%、再生能源達到20%。隨著核三廠2號機即將退場，2025年5月後核能正式歸零。



針對非核能源政策對產業發展的影響，陳明德指出，民進黨政府的能源政策要汰除核能發電，升高天然氣發電占比，而台灣無論是天然氣或煤炭都仰賴進口，面對國際天然氣等能源期貨價格攀升，台灣電價當然要反映成本，後續電價上揚是可預見的趨勢，產業營運的成本將因此增加，要做好競爭力被拖累的準備。



陳明德說，就目前台灣的能源結構來看，並不具備穩定供電的能力，且短期內沒有辦法良好解決。台灣產業長期有所謂的“五缺（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才）”問題，當中缺電更是直接衝擊產業營運，面對能源不穩定，且電價成本隨可能越來越高的情況，業者都要繃緊神經。

