楊翔茗：庶民被通膨壓垮　高雄商圈難振興

高雄市新堀江商店街永續發展協會理事長楊翔茗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月7日電（記者 蔣繼平）年關將近了景氣如何？高雄市新堀江商店街永續發展協會理事長楊翔茗接受中評社訪問認為，許多商圈都是靠在地消費，長期觀察一般民眾消費趨於保守、萎縮，原因在薪資追不上通膨，底層百姓都面臨生活成本壓力，商圈的店面租金降到疫情前的一半，發展還是持平，問題還是出在庶民經濟。



高雄市經發局6日在高雄市政府四維行政中心一樓中庭舉辦“2025高雄過好年”系列活動宣傳記者會，“三鳳中街”、“新堀江”、“美濃”、“六龜”、“鹽埕”等30個高雄市各地商圈共襄盛舉，展示各個商圈的特色商品、創意伴手禮及道地美食，並一同宣傳年節活動。



對於預估今年過年景氣，楊翔茗表示，這次過年雖然有9天連假，天數很長，但受到疫情解封後的爆發性出遊，仍以“海外旅行”為主，人潮不會有大爆發。不過南台灣度假勝地墾丁因為住宿費太高，輿論反感等，旅遊意願不高，反而高雄物價較北部低、也較不冷、住宿選擇多，搭配舉辦活動，高雄過年人潮應該還算可以。



但若看整體“庶民經濟”，楊翔茗直呼“通膨很明顯，有逛菜市場、商圈就知道，在地消費力都比較保守，原因就是出在通膨，最簡單就是看房價，高雄在5年前沒有台積電進駐的話題時才一字頭（每坪均價新台幣10幾萬元），台積電炒作話題後飆到三字頭、四字頭，房價越來越高，薪資根本追不上，有幾個年輕人買得起？



楊翔茗認為，台積電進駐可吸引數千人，但怎麼可能買高雄全區的房子？漲得太離譜，高雄房價落在二字頭比較合理，對比5年前的一字頭，也代表有往上漲，因此下修到每坪20萬元上下會比較合理，到時才有可能會出現另一波景氣復甦，不然都被買不起房子壓垮了，一般民眾的消費能力起不來。

