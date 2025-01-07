中評關注：英系急躁搞亂賴清德執政？

英系“行政院政務委員”陳時中到南投為草屯鎮長補選候選 人蔡銘軒助選時，也提到2月1日要開啟大罷免，遭到質疑。（取自民進黨“立委”羅美玲臉書） 中評社台北1月7日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘喊出“雙罷免”，但黨中央與親賴黨團幹事長吳思瑤都切割，認為目前要做的是覆議、“釋憲”等工作，且罷免應該是由人民發起。綠營也傳出有人認為柯已不適任總召的聲音。但英系“行政院政務委員”陳時中倒是很有義氣，在南投助選場合上，隨柯喊出“2月1日大罷免潮”，英系進逼賴清德走上朝野對抗之路，執政路線激烈化，這對賴是好還是不好？還是趁勢搞亂賴執政，讓英系有機會翻轉。



話說形勢大亂對敵人來說就更有優勢，因此台灣執政當局越亂，對於不滿執政者的政治陣營來說更有利。這不只是對在野黨而言，對於賴清德在黨內的不同陣營也是一樣。目前在黨內與賴清德不對盤的就是過去的英系。從黨團總召柯建銘祭出黨紀，要求綠委封殺賴清德提名的大法官人選劉靜怡，讓賴提名的“司法院正副院長”與5位大法官被提名人“通殺”，這是重挫賴執政威信的開始。



接著賴清德拋出要邀請“立法院長”韓國瑜喝“和解咖啡”，卻又被柯建銘從中作梗，柯拋出要罷免韓國瑜的話題，希望提案改選“立法院正副院長”。以目前民進黨在“立法院”席次，要罷免、改選“立法院正副院長”根本無法通過，但柯建銘還是執意要提出，上週暫緩，這週預計還要再提。



其實本屆“立法院”會期之期，競選“正副院長”時，柯建銘就主張一定要推派自己的“正副院長”人選，在民進黨席次未過半狀況下，可想而知民進黨一定無法拿下“正副院長”。而選後也傳出賴清德其實有透過中間人與台灣民眾黨溝通過，希望可合作提出“正副院長”人選，尋求綠白合作可能性。“正副院長”綠白合作的破局，也可說是柯建銘強硬推自己人，才讓綠白之間種下惡果。

