賴祥蔚：黃國昌辦釘孤枝或成在野大聯盟關鍵

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月7日電（記者 鄭羿菲）對於台灣民眾黨的未來發展，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受中評社訪問表示，民眾黨最大的危機與未來發展困難都是前黨主席柯文哲的司法案件，多份民調都顯示白支持度只剩1成，其次是民眾黨內自己不合，未來無論誰想選民眾黨主席，都需要去化解黨內爭端。



賴祥蔚說，對民眾黨代理主席黃國昌來說，“111釘孤枝(閩南語：單挑)還我司法正義”集會活動若能成功吸引許多人上街，一來代表訴求策略高明，奠定其在黨內的地位，未來若有意參選黨主席會加分；二來中國國民黨主席朱立倫已聲援，若能拉入其他在野政黨合作，對黃國昌個人而言，不僅是推動“藍白合”有空間，更是促成“在野大聯盟”的關鍵地位，考驗著黃國昌如何在第三勢力合縱連橫。



賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾任“中央廣播電台”總台長、台灣藝術大學廣播電視學系主任、媒體藝術所長、中華傳播管理學會理事長，現為台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、公共關係。



賴祥蔚接受中評社訪問表示，所謂的黃國昌接班的說法有待商榷，若黃國昌未來要參選民眾黨主席，需要直面民眾黨的三個要件：第一、民眾黨現在遭遇的最大危機是柯文哲的司法案件，黃國昌要做的第一件事是設法捍衛柯文哲的清白，藉由法律專業在司法上攻防、在輿論上幫柯文哲辯護。第二、黃國昌需要思考未來在與國民黨，及第三勢力政黨之間的合縱連橫。

