王鐘賢語中評：陸客進不來 台灣觀光慘淡

高雄市河堤商圈發展協會理事長王鐘賢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月7日電（記者 蔣繼平）今年春節9天連假，台灣旅館訂房率卻慘澹不到4成。從事旅行業30年、也跨足餐飲業的高雄市河堤商圈發展協會理事長王鐘賢接受中評社訪問表示，台灣本地旅遊CP值太低，台灣人都去海外旅遊，國際觀光客又不來，旅宿業平日撐不起來只能靠假日來補，變相惡性循環，台灣不解除禁團令，陸客又進不來，旅行社、餐飲業體質都不太好，通膨高，生意都很難做。



王鐘賢，高雄科技大學EMBA碩士，鴻樺國際集團總經理，旗下有鴻樺旅行社、鴻樺國際商務企業有限公司。目前有經營217好食復合式餐廳，並擔任高雄市河堤商圈發展協會理事長。



今年春節連續假期共有9天，“交通部”觀光署4日公布今年春節旅宿平均訂房率為36.65%，較去年減少5%，創疫後新低；花蓮訂房率依舊低迷僅21.17%，為本島訂房率最低。



已經從事旅遊業30年的王鐘賢表示，台灣住宿價格太高，本地人都到海外旅遊，加上國際觀光客不多，平日的住房率不高，只能靠假日來支撐。但是請房務員工都是月薪，為了平衡總開銷成本支出，只能夠趁假日拉高價格，導致惡性循環。想要解決，只能夠靠境外旅客去填補平日的客人。

