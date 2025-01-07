綠發起全台罷免潮　新竹罷高虹安行動再起

罷免高虹安連署行動6日晚間收件踴躍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月7日電（記者 盧誠輝）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前號召罷免全台41席區域藍委，掀起全台罷免潮。去年7月就開始推動罷免已退出台灣民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安的公民團體“風城安心上路”也接間受惠，6日晚間於低溫寒風中在路邊擺攤，30分鐘就吸引逾20人到場簽署連署書，讓罷免高虹安的行動再起。



罷免高虹安公民團體“風城安心上路”發起人CY告訴中評社，從去年7月發起罷高行動以後，至今超過半年卻僅收件1867份連署書，只有剛開始的時候連署人數較多，但後來隨著媒體時間拉長，連署人數驟減，有一段時間甚至站在街頭2小時都收不到連署書，直到近期因為全台罷免潮再起，6日晚間的收件數確實較踴躍也快速。



中評社6日晚間在現場觀察，儘管頂著低溫寒風，但連署快閃行動從晚間7時開始後，短短不到30分鐘就有超過20人前來連署，還有許多人順便詢問是否有罷免中國國民黨籍新竹市區域“立委”鄭正鈐的連署書可以簽署。CY表示，因為罷免高虹安和罷免鄭正鈐分屬不同公民團體，所以無法代為收件，頂多只能聯絡窗口讓民眾自行去接洽。



CY指出，罷免高虹安連署活動過去有蠻長一段時間，經常在路邊站上2小時，但收件數不是零就是只有1件，讓大家感到有些灰心，但近兩次在街頭罷免連署快閃活動有明顯回溫現象，上次在去年12月底2小時內就收了60幾張連署書，所以這次還因此特別申請了路權，擺上小桌子和檯燈，方便民眾前來連署，連署狀況也確實很踴躍。

