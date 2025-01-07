藍白修法提高退警退休金　綠：挑世代對立

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月7日電（記者 黃筱筠）“立法院”會今將處理《警察人員人事條例》修正草案，藍白共同提案，擬將警察退休所得替代率上限調至80%，接近退役軍人的90%、95%，民進黨團反對，朝野無法達成共識，將交付院會表決，可望完成三讀。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤在法案審查前表示，警察世代正義是我們要追求，已想方設法提高現役警消人員給付、保險、津貼等，但是不必以提高退休金，這是劃錯重點。這項修法政府要增加新台幣668億元支出，也會造成年金退輔資金短缺高達1093億元，如果年金破產修法“立委”能負責嗎？



“銓敘部長”施能傑昨天列席“立院”朝野協商時重申反對立場，並憂心修法造成的退休所得差距，獨厚警職“到難以想像”。他舉例，八成的基層警察退休時是525俸點，若修法通過，以去年月退所得上限約是7萬4544元，若今年再調薪，會增加到7萬6780元，這個數字比常務次長都還高，但包括11職等以下公務員、高中以下教師、大學教授都會比他們低。



吳思瑤指出，這是惡修法令，是走回頭路與年輕世代站在對立面，反對在公務機關製造不平等，這樣修法是年改回頭路。



吳思瑤表示，馬英九過去說年金不改今天會後悔，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌過去在時代力量對於世代正義捍衛，認為年金改得不夠，要深化改革，但是民眾黨黃國昌視自己政治承諾為無物，現在要跟年輕人站在對立面，我們堅決反對藍白修法的版本。



民進黨“立委”賴瑞隆也提到，過去國民黨、馬英九時代都認要要改革年金避免破產，年輕軍公教人員年金無法領回退休俸。好不容易馬英九政府做不到，大家努力協調終於完成年金改革，現在還要走回頭路，只會造成未來年金更提早破產，讓年金更窘困。希望藍白好好思考讓年金永續，現在修法對年輕公務員不公平，希望國民黨三思，以國家永續發展為重。