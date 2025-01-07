彰化推智慧消防　採購防災機器人與無人機

消防人員操作救災機器人進入火場救援。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月7日電（記者 方敬為）彰化縣政府消防局今日舉辦“彰化縣智慧消防科技救災”記者會，展示該局新購置的4部防災機器人與無人機系統，並現場情境演練。中國國民黨籍縣長王惠美視察表示，彰化縣率全台之先推動“AI智能防災系統”，將科技運用與消防結合，提升消防人員執勤安全，並強化救災效能，未來除了用於消防也可以在其他需要災害防救的緊急事態中派上用場。



“彰化縣智慧消防科技救災”記者會7日上午在內“警政署”保安警察第四總隊精誠營區舉行，4部防災機器人、消防無人機、行動指揮車、雲梯車一字排開，場面壯觀，並現場進行消防情境演練，包括王惠美、消防署副署長簡萬瑤等人列席視察。



消防情境演練，模擬建築物發生火災，消防人員入室後藉由身上配置的穿戴式攝影機提供第一視角影像，並利用高空的無人機的紅外線熱影像儀及可見光同步顯示，搭配救災機器人搭載的五用氣體測器與紅外線熱影像儀，協助蒐集現場訊息、監看火勢變化，並利用遠端遙控機器人噴灑水柱，調整出水量及角度，快速控制火勢延燒，演練逼真。



王惠美表示，感謝“行政院”全額補助新台幣3000萬元讓彰化添加科技救災生力軍，購置4部救災機器人及4台無人機，透過無人機載具、救災機器人及AI智慧派遣系統等應用，強化消防人員執勤的安全及救災效率。



王惠美說，縣府近年積極建置消防硬體設備，包括添購雲梯車、結合民間力量添加水箱車等，要全方位提升科技消防救災的量能，未來配合科技發展趨勢，也將邁入科技救災時代，希望能守護鄉親生命財產的安全。



王惠美表示，此次購置救災機器人與無人機，已配發至消防局各大隊，過去全縣26鄉鎮僅有1部救災機器人，當災害發生後，往往要耗費長時間支援路途，緩不濟急。今年投入新的生力軍，讓全縣累計共有5部救災機器人，大幅提升救災整體效能。