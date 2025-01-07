陳智菡批北檢　證據應寫在起訴書非給鏡週刊

民眾黨團主任陳智菡接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月7日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭羈押禁見，台媒《鏡週刊》今再爆料，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡與柯文哲的Line對話談及，木可帳是“死棋”，成柯遭羈押關鍵之一。陳智菡7日駁斥，台北地方法院的裁定理由是因審級制度，鏡週刊卻片面理解為有串證之虞，簡直是配合台北地檢署洗民眾的記憶。



陳智菡也解釋為何會有與柯文哲的這段死棋對話，她說，8月29日是召開對於政治獻金事件的記者會向民眾交代清楚，因此需將查帳後的具體事證回報給柯文哲，由柯文哲親自向社會說明，這些對話內容足以證實柯文哲根本不知情，也就是柯文哲從未授意要預付款項到木可公司，律師也都在處理相關情況。



台媒《鏡週刊》今天報導，根據起訴卷證資料顯示，陳智菡在時任競選總部財務長李文宗等被告因假帳風暴遭搜索傳喚一周後，於去年8月22日向柯文哲表示，“競選總部跟木可又簽了一個約，是競總收入的10%，要給木可當授權金”、“我問李文宗，競總收入的10%是什麼”、“他說是政治獻金”。陳接著對柯說，“原本我還希望他（李文宗）可以換個說法，說是其他收入”、“但他好像已經告訴檢調競總收入指的是‘政治獻金’，這幾乎是死棋”、“我們真的要想想，要如何保住您的能量”、“這已經不是木可的成本高於他們賣給競總的服務可以解決，而是您簽了約，同意他把政治獻金當作木可的收入來源”。



陳智菡7日接受媒體訪問時也質疑，這些被週刊爆料的Line對話紀錄，並沒有出現在北檢對外公開的起訴書資料中，甚至在北檢提抗告時，也未曾在法庭出現，這些私人簡訊到底是如何從北檢流到鏡週刊？是不是妨害秘密？違反偵查不公開的法律原則？若這些東西構成串證，為何檢方沒有在法庭上提出？



陳智菡也三度強調，北檢應該要出示的證據是在法庭上，而不是鏡週刊！



陳智菡說，現在北檢把簡訊內容公開，足以證明柯文哲從頭到尾都不知情，當時的查帳小組是由她與時任競選總幹事黃珊珊負責，在看到木可公司與競選總部的帳務中確實有些不尋常的狀況，因此進一步詢問李文宗，以瞭解為何會給木可這麼多錢，這是遠高於競總的認知。而為了召開記者會說明清楚，她當然需要向柯文哲報告，若北檢認定這是在串證，為何沒繼續偵辦？為何要片面地把這些資訊拿來政治追殺？



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院在台北地檢署起訴後，兩度裁定柯文哲交保，但在北檢兩度提抗告成功後，1月2日更裁柯文哲等4人羈押禁見。