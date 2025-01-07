柯建銘將卸任總召？吳思瑤：會期沒結束

柯建銘進到議場坐鎮，還穿梭議事人員與“立法院長”韓國瑜之間。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月7日電（記者 黃筱筠）針對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提出“雙罷免”引起討論，甚至也傳出柯建銘可能是最後一會期擔任總召。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，這個會期還沒有結束，大家都在為總預算通過、審查努力，現在已經進行新會期幹部參選登記，但是登記期限還沒到，我們會把工作做好。



柯建銘今天一早也進到議場坐鎮，還穿梭議事人員與“立法院長”韓國瑜之間。



國民黨說柯建銘是胡言亂語，吳思瑤則說，不要因為政黨意見不同就打成胡言亂語，我們比較遺憾是“立法院”淪為不討論衹有表決，很多議案不討論就表決。昨天國民黨黨鞭針對“行政院”提出《“憲法”訴訟法》覆議案，國民黨卻主張不用詢答直接表決，那乾脆“立法院”直接叫表決院就好。



國民黨也點名對民進黨38位“立委”提出罷免，吳思瑤表示，我們就是把工作做好，對於理念捍衛主張，做好準備就好，何懼之有。會不會擔心惡意罷免延燒？她也說，民進黨主張尊重人民意見行使，民間團體發起我們都尊重，對於現職或是民代、縣市首長面對民意都要謙卑。罷免是“憲法”賦予人民權利，不應該淪為報復，以罷制罷來面對，這會小看人民，我們不樂見如此。



民進黨親賴“立委”賴瑞隆表示，柯總召有30幾年“國會”經驗是最資深，長期對“國會”觀察跟理解，他也看到這一屆“立委”與去年亂象是最激烈的，擴權、“違憲”、搶錢是前所未有擔憂。柯建銘是個人立場、觀點、見解，柯也提出呼籲，“但這部分各界都在觀察與傾聽，民進黨會充分討論”，柯總召意見是重要意見。更重要的是柯總召拋出這想法，藍白陣營要思考過去都在“立法院”的柯總召，這次怎麼會提出這麼強烈的方式。



賴瑞隆說，過去重視溝通的柯建銘會什麼會採取這麼激烈的手法，是不是民主走到令人擔憂的狀態，藍白陣營應該要審慎思考，大家是可以回到“立法院”好好討論，“當然不期待這樣一條路走到底”。希望大家回應柯建銘不要激怒民意，回到“立法院”理性討會，大家都希望多一些民生少一些政治，不希望看到現在這樣狀況。