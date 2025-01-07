吳思瑤要藍營直球對決　陳玉珍酸顛倒是非

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月7日電(記者 俞敦平)針對藍營擬不讓“行政院長”卓榮泰赴“立法院”針對“憲法”訴訟法覆議案進行報告一事，民主進步黨籍“立委”吳思瑤批評藍營不敢直球對決。對此中國國民黨籍“立委”陳玉珍今受訪時酸吳思瑤是不夠認真，才會發表如此顛倒是非的言論，並批評“行政院”干涉“司法院”職權，破壞憲政分立。同時，她對民進黨挑起藍綠對立及發動罷免行動提出警告，認為這將激化社會對立，呼籲賴清德出面穩定局勢。



藍白聯手通過選罷法、憲訴法、財劃法三大爭議法案後，又要求延緩咨請賴清德公布部分法案，引發吳思瑤強烈批評。吳思瑤指控藍營藉此“綁架法案”阻止救濟措施，並形容國民黨團總召傅崐萁操控“立院”運作，如同“地下院長”。她質疑藍營害怕憲訴法的“違憲”問題被詢答揭露，並痛批國民黨破壞民主，僅為政治計算服務。



對此，陳玉珍受訪時強調，針對三讀通過後的法案未送交賴清德公布的情況，這並非新例，而是“立法院”議事中早有的慣例。她質疑民進黨“立委”吳思瑤的指控，認為其不瞭解議事規範，並呼籲對方仔細查閱議事錄，避免以偏頗言論誤導公眾。陳玉珍大酸吳思瑤“不夠認真”，才會發表她“顛倒是非”的言論。



對於“行政院”對憲訴法的覆議一事，陳玉珍指出憲訴法涉及的是“憲法”法庭的運作，而“憲法”法庭隸屬於“司法院”，並非“行政院”的管轄範圍。她認為“行政院”無權介入此事，更不應對“司法院”的專屬職權提出覆議。她批評“行政院”的行為嚴重違背五權分立的憲政架構，甚至形容這種做法是“蔑視“憲法”，並指責民進黨才是“真正毀憲亂政”的一方。她警告，若行政機關繼續濫用權力，恐將嚴重削弱台灣的法治基礎。