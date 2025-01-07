“鏡檢”再度爆料柯案　陳玉珍批司法崩壞

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月7日電（記者 俞敦平）針對《鏡週刊》今日再度爆料關於台灣民眾黨前主席柯文哲因涉入京華城及政治獻金案被起訴的偵查內容一事，中國國民黨籍“立委”陳玉珍今受訪時痛批，案件偵查內容頻遭洩漏，不僅讓司法體制公信力受損，也使“法務部”與檢調單位的專業能力備受質疑，呼籲相關單位徹查內部問題。



《鏡週刊》近日多次爆料關於柯案內容，與台北地檢署的起訴書細節高度重合，引發外界質疑媒體與檢調單位之間可能存在資訊洩漏問題，更被台灣網民戲稱為“鏡檢”。同時，《鏡週刊》今日再度爆料，柯文哲曾指示幕僚成立“木可公司”作為控股公司，並以購買民調公司名義收取變相政治獻金，金主資金流向不明，疑藉此規避《政治獻金法》。並且，柯文哲去年8月與民眾黨“立院”黨團主任陳智菡討論偵訊應對策略時，提及木可公司的內帳問題，陳智菡稱該部分是“死棋”，被外界解讀為變相認罪。



對此，陳玉珍指出，案件偵查內容頻頻外洩，讓人不禁質疑檢調單位的辦案態度及能力。她提到，去年《鏡週刊》曾洩漏“小沈案”相關訊息，檢方卻未能有效追查洩密來源，讓人感到痛心與憤怒。



陳玉珍表示，當起訴書內容尚未正式對外公開時，媒體卻已詳盡掌握其中的關鍵細節，甚至能細數文件內容的字數與核心證據，這樣的情況形同司法體系“自打耳光”。她強調，外界戲稱《鏡週刊》為“鏡檢”並非毫無根據，因為此案明顯凸顯了檢方與媒體之間的高度聯繫，甚至讓人懷疑是否存在默契合作。



對於“法務部”及台北地檢署在此案中的角色，陳玉珍痛批，若連偵查過程中的洩密問題都無法查明，則足以證明檢方無能。她進一步表示，這種無法確保偵查不公開的情況，已經成為台灣司法界的重大笑話，嚴重損害了民眾對司法改革的信任。她呼籲“法務部”與地檢署正視問題，應立即展開內部調查，找出洩密者，還司法公信力一個清白。



陳玉珍最後強調，若檢調單位真有心追查洩密事件，絕對不可能查不出問題，但目前的態度與作為實在令人失望，甚至讓人懷疑其辦案誠意。她表示，“法務部”應為此感到羞愧，並強烈要求相關單位展現決心解決問題，否則難以服眾。