苗栗𪹚龍節　鍾東錦邀春節來體驗客家文化

苗栗縣政府和苗栗市公所今日舉辦2025苗栗𪹚龍節宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗1月7日電（記者 盧誠輝）2025苗栗𪹚龍節將在2月6日到14日登場，今日苗栗縣政府舉辦宣傳記者會，無黨籍苗栗縣長鍾東錦表示，𪹚龍節是苗栗客家族群特有的元宵節民俗文化活動，自1998年創辦以來，至今已邁入第27屆，他邀請全台遊客在春節後都能走一趟苗栗，來體驗苗栗特有的客家文化。



苗栗縣政府和苗栗市公所今日舉辦2025苗栗𪹚龍節宣傳記者會，包括鍾東錦、中國國民黨籍苗栗市長余文忠、多位苗栗縣議員、縣民代表和村里長都到場出席。活動開場便由建功國小舞龍隊舞動首次公開亮相的紅、藍、白三色“中油龍”，呈現磅礴氣勢。



鍾東錦指出，𪹚龍節是苗栗客家族群特有的元宵節民俗文化活動，自1998年創辦以來，至今已邁入第27屆，這項活動結合客家人的龍神信仰與傳說、糊龍工藝技術，以及民俗競技的美感與律動，呈現出兼具視覺與聽覺震撼的文化盛宴，他邀請全台遊客在春節後都能走一趟苗栗，來體驗苗栗特有的客家文化。



余文忠表示，苗栗市公所27年來不遺餘力地推廣，讓𪹚龍節不僅成為苗栗節慶文化的代表，也榮登客庄12大節慶之首，更與“北天燈、中𪹚龍、南蜂炮、東寒單”並列為台灣四大元宵慶典，充分彰顯苗栗城市的獨特魅力與文化個性。



余文忠指出，今年苗栗市公所首度邀請社區一同糊龍，共11個社區參與，現場能欣賞不同社區的祥龍各有特色，同時展現出了各社區的個性與風格，也能由此見識苗栗深厚的文化底蘊及傳承文化的活力，讓這項具濃厚客家文化特色的慶典不僅在地方紮根，還能將“苗栗𤏪龍”的美好傳遞至全國乃至國際。



苗栗市公所表示，苗栗𪹚龍節將於2月6日大年初九在苗栗玉清宮舉辦開光點睛儀式揭開序幕，2月8日大年初十一的𪹚龍嘉年華則是活動最高潮，總計會有超過35支專業表演藝術團隊和社區表演團演出，2月9日大年初十二的𪹚龍之夜更會有許多國際級演出，歡迎全台遊客攜家帶眷到苗栗體驗𪹚龍節的獨特魅力。