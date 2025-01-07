侯友宜秀韓語　平溪天燈節代言人李多慧大讚

新北市長侯友宜與新北市2025年平溪天燈節活動代言人李多慧。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月7日電（記者 楊騰凱）新北市府今日宣布2025年平溪天燈節活動將於2月8日、2月12日分別在平溪國中、十分天燈廣場舉行。今年活動特地請來韓國籍職棒啦啦隊女神李多慧擔任代言人。李多慧在記者會現場指導中國國民黨籍新北市長侯友宜“新年快樂”的韓語，侯學一次就會，讓李開心鼓掌。



新北市政府今日舉行“2025新北市平溪天燈節”啟動記者會，出席成員包括侯友宜、代言人李多慧、新北市觀旅局長楊宗珉等。



李多慧為韓國女藝人、啦啦隊員，2023年加入中華職棒隊的啦啦隊，現為味全龍隊啦啦隊長。



今年平溪天燈節活動以農曆蛇年為主題，除了會推出蛇年造型主燈外，2月8日平溪國中的活動也將首次以光雕秀結合天燈施放。2月12日在十分天燈廣場則將將推出蛇年雙心主燈，呼應隨後即將到來的西洋情人節。



記者會上特地準備三只天燈，包括侯友宜、李多慧都用筆墨在上面寫著祝福語。侯友宜寫的是今年新北市府春聯用字“蛇福泰吉”，李多慧則寫韓語的“新年快樂”。隨後李多慧也教侯友宜新年快樂的韓語怎麼說，侯一學就會，讓李多會開心鼓掌，接著眾人就一起施放天燈。侯友宜指出，非常謝謝李多慧擔任代言人，增添我們的異國文化。



侯友宜表示，平溪天燈節歷經25年，自己參與了其中14年，2025年則將是他第15年參與，每一次到平溪看到天燈慢慢上升，都代表著一年的希望與祝福。新北平溪天燈節獲選為國際最佳旅遊景點之一，也是此生必遊的景點之一，國際友人來到台灣，都會到平溪放天燈，希望今年大家都可以平安健康賺大錢。