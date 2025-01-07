民眾黨111遊行　藍議員邱于軒將自發參與

國民黨籍高雄市議員邱于軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月7日電（記者 蔣繼平）前台灣民眾黨主席柯文哲再度遭羈押禁見，民眾黨決定111司法節號召支持者上街。針對中國國民黨主席朱立倫公開發文聲援，國民黨籍高雄市議員邱于軒表示，捍衛司法公平正義這件事不分藍綠、不分黨派都應該要響應，藍營這邊自發性的去參加去聲援，她的朋友群在朱立倫表態前就有在揪，至於動不動員就看黨中央，但要尊重民眾黨的作法。



邱于軒，元智大學資訊傳播學系學士、美國密西根州立大學廣告公關與行銷碩士、高雄醫學大學高齡長照碩士。國民黨籍高雄市議員，選區為大寮區、林園區。邱于軒的父親為前國民黨行管會主委邱大展，婆婆黃碧霞為前高雄縣議員。



民眾黨1月11日的遊行獲朱立倫公開表態聲援。國民黨智庫副執行長凌濤表示，黨中央是鼓勵黨公職以及支持者踴躍參加。國民黨高雄市黨部今天也表示沒有收到動員令。



邱于軒表示，這場活動本來就應該要聲援，因為捍衛司法公平正義這個議題不分藍綠，而且民進黨殘害司法，已經變成民進黨的歷史印記。尤其“偵查不公開”這件事，竟然都被公開在周刊上，每周都有最新進度，這一點在海外是不可能發生的，但是在台灣，執政的民進黨政府卻是放任，鏡周刊變成北檢的分身，搭配媒體在網路上未審先判，製造社會輿論，試圖不給柯文哲公平的審判。



邱于軒說，先不論柯文哲到底有罪或無罪，都應該要給公平公正的審判，這是社會普世價值，不分藍綠都要響應。



民眾黨各地有號召遊覽車北上參加，國民黨這邊沒有特別動員，怎麼看？



邱于軒表示，畢竟是民眾黨的活動，國民黨就自發性的去參加去聲援，但活動主軸的確是台灣遇到的社會性問題，大家都應該不分藍綠、不分黨派去響應，因為司法不公除了針對柯文哲，對象從達官顯要到一般庶民都有可能，因為台灣司法體制已經被殘害。



是否會擔心藍營動員太多導致喧賓奪主嗎？



邱于軒表示，可能還是要看國民黨黨中央怎麼做，畢竟活動仍以民眾黨為主體，還是要尊重民眾黨的作法。不過在國民黨主席朱立倫表態聲援前，她自己就有收到友人邀請，新黨副秘書長游智彬希望一起上去聲援，若她當天有事無法到場，她也會希望助理前往參與。