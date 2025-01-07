綠批調高警消退俸“違憲”　游毓蘭嗆是有多恨

2018年4月23日退休警消不滿蔡政府年金改革在當年7月1日上路，上千名公教警消退休人員聚集立法院周邊抗議。（中評社 資料照） 中評社台北1月7日電／“立法院”會今天三讀通過“警察人員人事條例”第35條修正案，提高警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限至80%，未來退休警消將按現職同等級人員的待遇標準，重新計算月退所得。但民進黨“立院”黨團提附帶決議，在修法之前已預告修法“違憲”。對此，中國國民黨前“立委”游毓蘭7日在臉書發文痛批，“在‘立法院’，我從未看到有這樣的附帶決議，在修法之前就已經預告修法‘違憲’，這是聞所未聞的驚世奇譚！”



游毓蘭表示，民進黨到底有多麼恨警消？還是已經濫用警消成習，不懂得珍惜這群為台灣的和平安全做牛做馬的警消？



游毓蘭，“我終生都在警察的大家庭，雖然我領的是教育人員的退休金，但是我心疼我的警消弟兄，長期被濫用、被霸凌，退休後還要忍受民進黨政府的污名化與剝削！”



游毓蘭指出，現在，在野黨聯手調升警消退休金的所得替代率，肯定警消的辛勞，與警消在職場上長年健康權受到侵害，餘年較民眾平均短，是憐惜這群奉獻台灣治安與公安的特殊族群。



游毓蘭痛批，在“立法院”，他從未看到有這樣的附帶決議，在修法之前就已經預告修法“違憲”，這是聞所未聞的驚世奇譚！有這樣的執政黨，我們還需要敵人嗎？



游毓蘭說，這個附帶決議，民進黨出席委員48位全部投贊成票，還好有在國民黨加民眾黨的60票否決，所以沒有通過，警察消防海巡同仁你們不心寒嗎？請所有的警消同仁去民進黨“立委”的臉書上去留言表達憤怒。