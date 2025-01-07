回收塑膠化身熊貓　現身宜蘭三星安農溪畔

上百隻大貓熊、水牛與梅花鹿，全是由回收塑膠製成，符合環保永續概念。（宜蘭三星鄉公所提供） 中評社宜蘭1月7日電／春節將近，宜蘭三星鄉公所規畫年節走春景點，其中一處是安農溪畔的“三星環保牧場”，利用回收塑膠製作近百隻熊貓，散落在安農溪驛站，近2周吸引不少遊客拍照打卡。公所預計將這批裝置藝術擺到元宵節，後續視民眾反應決定擺放到何處。



安農溪被稱為三星鄉的“生命之河”，源於日本時代興建的蘭陽上游水力發電廠尾水，因此也被稱為“電火溪”，全長17.2公里。安農溪全年水量豐沛穩定，不僅灌溉周邊農田，也是全台三大泛舟地點之一。周邊有自行車道、綠帶公園和落羽松等景點，成為當地的重要觀光資源。



三星鄉公所每年春節都會辦理年節景點設置，今年包含花海園區、點燈及位於安農溪驛站的三星環保牧場。公所表示，前幾年遭遇新冠疫情，台北市曾在花博公園設置熊貓裝置藝術吸引人潮，三星當時也有借來幾隻大熊貓，展出後反響不錯，今年決定復刻。



三星鄉公所獲得宜蘭縣政府補助約70萬元新台幣，委託廠商用塑膠回收物製作大熊貓、水牛與梅花鹿，總共98隻，12月底陸續設置在安農溪驛站旁。現在溪畔可以看到一群群黑白相間的大熊貓，有些帶著崽、有些啃著竹葉，有些表演著馬戲，2周來吸引大量民眾合照。



公所表示，目前與管轄安農溪的第一河川分署協議，這批裝置藝術擺放到元宵節（2月12日）。元宵過後將視民眾反應與一河分署的意願，決定繼續擺放在安農溪驛站做為常設設施，還是移至他處展示，甚至公開拍賣。