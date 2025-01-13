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台灣觀光陷入困境 鄭生昌呼籲趕快開放陸客
http://www.CRNTT.com   2025-01-13 00:32:48


旅館商業同業公會全聯會副理事長鄭生昌。（中評社　方敬為攝）
　　中評社台中1月13日電（記者　方敬為）針對台灣旅宿業困境，旅館商業同業公會全聯會副理事長鄭生昌接受中評社訪問表示，台灣觀光內需市場疲軟，境外客源缺乏，導致旅宿業景氣不佳，從業人員流失，缺工問題嚴重，陷入負面循環，甚至出現“M型化”趨勢，高檔酒店的客群穩定，中階及平價旅宿的生意則非常慘淡。他認為，政府要設法引入境外遊客，最快速活絡市場的方式就是開放陸客。

　　鄭生昌，旅館商業同業公會全聯會副理事長，曾任台中市旅館商業同業公會理事長，同時也是福爾摩沙酒店聯盟總經理，旗下擁有福爾摩沙草悟道酒店、福爾摩沙ㄤ婿文旅等，對台中市觀光旅宿業發展脈絡相當熟悉。

　　台官方去年訂定今千萬國際旅客來台目標失敗，僅約785萬人次來台，而當年度出境旅遊則超過1500萬人次，2024全年旅遊產值逆差估計更高達新台幣7380億元，創下歷史新高。台灣觀光旅遊業景氣低迷，旅宿業首當其衝。

　　鄭生昌表示，台灣的旅宿業好壞與觀光市場的榮衰有直接關係，對旅宿業發展而言，無法單靠內需市場支撐，一定要有境外客源，而台灣目前境外客源短缺，內需市場又相對低迷，旅宿業發展也陷入困境。
 


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