全台唯一！台東縣新生兒連3年正成長

從2022年至2024年，台東縣新生兒人數已經連續3年正成長，去年龍年更達1559人。（台東縣政府提供） 中評社台東1月7日電／全台新生兒人數下降，台東縣出生人口卻是逆勢成長。台東縣政府指出，從2022年至2024年，新生兒人數已經連續3年正成長，去年龍年更達1559人，縣府以“育兒神隊友”為目標，造就台東縣成為全台唯一新生兒人數連續3年正成長的縣市。



縣府統計，台東縣新生兒2022年1405人、2023年1468人、2024年1559人，年年正成長。



中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴表示，她一上任就面對民眾生育率普遍下降挑戰，為此她跨局處盤點及整合資源。經過多年努力，台東縣新生兒出生人口數自2022年起成功扭轉頹勢，去年1559人，比前年增加91人，已經連續3年維持正成長。



為提供育兒家庭更完善支持，縣府去年元月起首胎育兒補助提升至4萬元新台幣，並搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師。另推動類公共化托育政策讓公私托育收費一致。



縣府進一步說明，民政處自2020年起推動免費育兒指導到宅服務，已服務約2千名媽媽、總時數2萬小時，也為逾200位弱勢家庭媽媽提供月子餐服務。此外，去年起納入“產前”的需求，例如協助嬰兒房動線規劃、針對小產者的月子餐送餐服務及給予後續情緒支持等。今年則創新將推出“育兒家庭見面會”，讓家長放輕鬆、寶寶快樂玩，藉由爸媽們彼此分享與激勵，重獲育兒能量。



社會處去年首推“定點臨托”，台東市社會福利中心提供6歲以下嬰幼兒家長臨時托育服務，會由合格保母陪伴照顧。此外，廣受民眾喜愛的TTBaby育兒生日禮即將再次升級，也會推動更多職場托育空間，讓家長能兼顧工作與家庭。為了讓母嬰的健康照護從起始點開始落實，去年由衛生局推出全台最完整的優生保健補助方案，包括婚後孕前健檢補助、新生兒罕病篩檢及三合一疫苗等“母嬰八大好禮”，共同守護婦幼健康。