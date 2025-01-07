小琉球海洋志工清海廢　個個臥虎藏龍

小琉球海洋志工隊除了6月下旬到9月中旬3個月外，全年無休，每周三中午都會聚集下海清海廢。（照片：小琉球海洋志工隊臉書） 中評社屏東1月7日電／小琉球海洋志工隊16年來持續清除海廢，最近寒風陣陣仍打不退他們為家鄉奉獻的心。海洋志工隊長年以來，在水上、水下的分工已自成一套擁極高效率的作業方法，志工隊成員都有自己的工作，個個臥虎藏龍，除了觀光業者外，還有手工神冠首飾店老闆、退休校長等，大家目標都是打造家鄉為美麗綠色島。



媒體報導，小琉球海洋志工隊除了6月下旬到9月中旬3個月外，全年無休，每周三中午都會聚集下海清海廢。隊員來自島上各行業，其中最多的是民宿、潛水等觀光業者，每次約10多人出海，分工進行船上及船下作業。



小琉球海洋志工隊作業地點並不固定，隨機在島上某片海域。船下作業必須要有AOW潛水證照及50支氧氣瓶的潛水經驗，確保安全；潛水深度在20公尺上下，潛水作業時間視深度而定，較淺可維持40、50分鐘，較深則只能待30分鐘。撈起垃圾後，在由船上的人負責整理。



小琉球海洋志工隊長李重震指出，船長主要有陳文玉跟鄭志豐二位；鄭志豐是小琉球島上有名的香腸伴手禮業者，陳文玉則是身兼數職的船長，除了駕船掌舵，他還精通繩結、手製神冠、迎王期間專責書寫榜文，更身兼琉球鄉自然人文生態觀光協會理事長，曾致力推動環保琉行杯，是志工隊重要成員之一。



至於小琉球的“海上蛋糕”繫錨浮球，可以大幅減少船隻錨定於海底，這也是由大鵬灣“國家”風景區管理處跟海洋志工隊合力完成的守護珊瑚礁重要措施，因為要在海面漂浮，水下繩結結構就是由陳文玉設計，整體結構除了要能配合潮汐變化，也要能方便遊艇繫留，這些都來自他擔任過漁船船長的生活經驗。



鵬管處強調，守護海洋有賴公私協力，小琉球致力朝“低碳島”永續發展，海洋生態是小島觀光誘因也是核心，呼籲遊客到小琉球旅遊能自備盥洗用品、首選環保綠色及餐廳、選擇達成台灣好行大鵬灣琉球線，支持低碳旅遊。